Unesco: il canto lirico italiano diventa Patrimonio dell'Umanità

Il canto lirico italiano è diventato Patrimonio dell'Umanità.

Lo ha deciso l'Unesco, che lo ha proclamato per acclamazione in occasione della riunione dei Paesi membri del Comitato in Botswana. Il riconoscimento è arrivato dopo un percorso avviato nel 2011, quando i cantanti lirici solisti si costituirono in un'associazione denominata Cantori professionisti d'Italia per riunire gli artisti della categoria con lo scopo di diffondere il valore della musica e del teatro d'opera come eccellenza della cultura italiana. "Dopo un lungo e articolato lavoro, una grande eccellenza della nostra nazione ottiene un altro riconoscimento dall'Unesco entrando a far parte del patrimonio immateriale. Si tratta di una consacrazione ufficiale di quello che già sapevamo: il Canto lirico è un'eccellenza mondiale, tra quelle che meglio ci rappresentano in tutto il pianeta", commenta il ministro della Cultura Sangiuliano.