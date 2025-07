Un viaggio attraverso le età dell'uomo nel "Canto delle stagioni" di Giorgio Cutini

Giorgio Cutini da sempre evita i luoghi comuni, preferendo piuttosto mettere in discussione i presupposti visivi dell’istantaneo contemporaneo. La sua è una profonda e continua fuga dall’ordinario nella quale non trovano spazio solo ritratti di cose, oggetti o realismi effimeri. Le sue foto documentano piuttosto quello che il paesaggio muove nell’animo, in scatti sempre espressivisti e visionari, in cui il suo occhio intellettuale si interessa e si incuriosisce di ciò che lo circonda. "Giorgio Cutini ha fissato le intensità del grigio, del nero, ma anche gli intervalli armonici, il pensiero senza parole, l’ombra del vento, tenendo sempre la physis come spazio privilegiato per l’osservazione della realtà, oltre che del suo paesaggio agreste" ha spiegato il curatore della mostra, Gabriele Perretta. "Giorgio Cutini 'tratta' il suo lavoro come un manifesto, esponendo le sue convinzioni in maniera diretta, vera e colta, rivoluzionando così il ruolo della fotografia e di quella che oggi, in maniera negativa, è precipitata nel contraddittorio post-fotografico" ha aggiunto.