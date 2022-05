"Un'educazione paperopolese", ecco il dizionario sentimentale della nostra infanzia scritto da Valentina De Poli

Un'opera sulla nostra infanzia e i suoi eroi e su come ci hanno fatto diventare quelli che siamo.

Un'immersione nel magico mondo di Topolino: tutti i personaggi, gli autori, le avventure e i riti collettivi raccontati da chi ha contribuito a scriverne la storia. Un ritratto unico "delle piume e delle codine" che, sotto a giacche eleganti, tailleur e cravatte, portiamo ancora oggi tutti i giorni con noi. Questo e molto altro è "Un'educazione paperopolese. Dizionario sentimentale della nostra infanzia" della giornalista specializzata in editoria per ragazzi ed editoria a fumetti Valentina De Poli per Il Saggiatore. Di avventura in avventura il lettore viene così condotto attraverso i corridoi e le scrivanie degli autori che hanno scritto e disegnato i nostri personaggi del cuore, facendoci rivivere l’epopea del giornalino più amato d'Italia e della sua infinita galassia di personaggi.