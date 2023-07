Uffizi, 600 anni di ritratti e autoritratti in 12 nuove sale

Leggi Anche I capolavori degli Uffizi di Firenze protagonisti in Cina

La galleria fiorentina, il "miglior museo italiano al mondo" nel 2023, vanta la collezione di autoritratti più vasta e antica al mondo. Se ne contano più di 2000 fra quadri, statue e disegni. Le dodici nuove sale sono al primo piano e di colore rosa acceso per richiamare la veste di Leopoldo de' Medici, il cardinale che nel 1600 iniziò la raccolta.



Le opere sono esposte in ordine cronologico: dai ritratti dei pittori quattrocenteschi a quello in mattoncini di plastica del designer cinese Ai Weiwei. Percorrendo 600 anni di storia, turisti e appassionati incontrano artisti del calibro di Andrea del Sarto, Rubens, Rembrandt, Francesco Hayez, Eugène Delacroix ed Elisabeth Chaplin. Fra le opere più curiose la scultura in ghisa di Antony Gormley, l'autoritratto su specchio di Michelangelo Pistoletto e l'installazione acquatica del videoartista Bill Viola.

L'offerta dei Pritzker "L’allestimento è stato possibile - ha spiegato il direttore del museo Eike Schmidt - grazie alla donazione da parte della famiglia Pritzker", una tra le più ricche al mondo. L'offerta ha anche permesso il restauro di molte delle opere esposte. "Nelle sale dove dal Cinquecento lavoravano artisti e artigiani, ora rivivono i tanti protagonisti di quella stessa arte che si può ammirare agli Uffizi e a Palazzo Pitti".