Torna Corto Maltese: il famoso marinaio diventa un personaggio dei nostri tempi

Per gli appassionati di fumetti questo è un appuntamento da non perdere: torna Corto Maltese, il marinaio più famoso della letteratura disegnata. Dal 1° settembre in libreria e negli shop online arriva "Oceano Nero" (Editore Cong), la nuova avventura dell'eroe romantico di Hugo Pratt, rivisto in chiave moderna da due autori francesi, lo sceneggiatore Martin Quenehen e il disegnatore Bastien Vivès.

Un personaggio dei nostri giorni - Una rivisitazione destinata a far discutere. Il nuovo Corto Maltese, infatti, è decisamente diverso da quello che conosciamo. Via l'abbigliamento da marinaio, un berretto da baseball al posto del mitico cappello bianco con visiera che lo ha reso icona inconfondibile del fumetto d'autore: Corto torna come un personaggio dei nostri tempi, è più giovane, vive ai nostri giorni ed è sconvolto dall'attacco alle Torri Gemelle.

La trama - A far da sfondo ad "Oceano Nero", infatti, sono i sanguinosi attentati dell’11 settembre 2001. C’è un intrigo tra Giappone e Perù, nostalgici fascisti che vorrebbero deporre l’imperatore, un misterioso tesoro nascosto chissà dove, gli eco-warriors che abbordano i maxi pescherecci che deturpano i fondali marini, i narcotrafficanti della cocaina, i servizi segreti. Tra i personaggi spunta l’ex Segretario di Stato USA Colin Powell e il simpatico e perfido Rasputin, trovato nella giungla a raffinare droga e lasciato su un mini bus di improbabili “femministe psichedeliche”. Poi ci sono le donne, tutte dallo sguardo fatale che fanno vacillare più di una volta Corto Maltese.

Stessa libertà, stesso spirito - Insomma, ce n’è abbastanza per una storia ricca e avvincente, con un tratto nuovo (Vivès ha uno stile che in qualche modo si avvicina al manga giapponese ed è per questo molto apprezzato e seguito dai giovani, disegna esclusivamente su tablet in bianco e nero con un uso dei grigi che danno profondità a un disegno espressionista e rapido, caratteristiche queste che vengono spesso associate al tratto prattiano), l’ambientazione storica d’inizio nuovo millennio e molti temi sociali e politici sono sicuramente piu vicini alle tematiche attuali. Ma Corto mantiene intatta la sua aura di libertà, il suo disincanto, la sua ironia e anche il suo sapersi schierare senza incertezze. Via i vestiti da marinaio ma il suo spirito è intatto.

I fan sono divisi - Per i fan del Corto originale, "Oceano Nero" sarà certamente spiazzante. I fan, infatti, sono già divisi tra puristi e innovatori e sui social network è in corso il dibattito tra chi preferisce la versione originale e chi non disprezza il tratto innovativo dato al personaggio. Per chi non lo conosce sarà una scoperta avvincente, per chi ha amato davvero Hugo Pratt e la sua arte sarà la conferma di una sua linea artistica e di pensiero ”evolutiva”, attenta e curiosa a cogliere le novità del mondo. Il tratto è certamente nuovo ma anche lo stesso Hugo Pratt ha cambiato, nei quasi 30 anni di “vita artistica” del suo marinaio, il suo tratto, il suo modo di comunicare uno sguardo, andando verso una essenzialità e una linearità sempre più accentuate. Un eroe della letteratura disegnato in modo diverso ma uguale. E, come avremmo detto negli anni in cui gli autori di "Oceano Nero" nascevano, “Corto è vivo e lotta insieme a noi”.

Una novità editoriale per l'Italia - "Oceano Nero" segna anche una novità editoriale per l’Italia: l’editore è Cong, la società svizzera fondata da Hugo Pratt che detiene i diritti di tutta l’opera artistica del maestro veneziano. “Con questa nuova interpretazione di Corto Maltese, Cong diventerà anche editore per l’Italia con titoli saltuari e a complemento dei libri che continueranno ad essere editati da Rizzoli Lizard che gestisce il catalogo completo di Hugo Pratt" dice Patrizia Zanotti, managing director della società. "Quello che ci piacerebbe è trovare con questa storia nuovi lettori, che non hanno mai letto "La ballata del mare salato". "Oceano Nero" si distacca completamente dalla serie di Canales e Pellejero che integra e continua le avventure di Corto Maltese e il cui quarto titolo è previsto per la primavera prossima. Come Cong, abbiamo in lavorazione altri due titoli che saranno due belle sorprese e che usciranno uno a metà ottobre e l’altro prima di Natale”.