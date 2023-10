"Il mondo di Tim Burton" in mostra al Museo del cinema di Torino

Ideata e co-curata da Jenny He con Tim Burton e adattata da Domenico De Gaetano, con un budget di 900mila euro, la mostra sarà aperta fino al 7 aprile 2024 e ospita disegni, bozzetti e documenti del grande regista mostrando un'incredibile varietà della sua produzione creativa. E' stato allestito anche il suo studio e da lì sembra uscire il suo immaginario per invadere gli spazi del Museo creando "un connubio tra la follia visionaria di Tim Burton e quella architettonica di Antonelli", dice il presidente del Museo Enzo Ghigo.

Allestita nell’Aula del Tempio, sulla rampa elicoidale e al piano di accoglienza della Mole Antonelliana, la mostra è suddivisa in 9 sezioni tematiche e presenta oltre 550 opere d'arte originali, raramente o mai viste prima, che vanno dagli esordi fino ai progetti più recenti, passando per schizzi, dipinti, disegni, fotografie, concept art, storyboard, costumi, opere in movimento, maquette, pupazzi e installazioni scultoree a grandezza naturale. Sfruttando il verticalismo antonelliano, la suggestiva ambientazione permette ai visitatori di immergersi nello straordinario universo di Tim Burton.La mostra infatti ripercorre le orme del regista e dell'evoluzione della sua singolare immaginazione visiva di artista postmoderno multidimensionale, in una sorta di autobiografia raccontata attraverso il suo processo creativo senza limiti. Attraverso la presentazione unica dell’opera di Tim Burton, la sua visione unica trascende i mezzi e i formati, rendendo chiaro come idee, temi e persino alcune immagini specifiche della sua arte siano finite nei film più iconici che oggi associamo allo sfarzoso spettacolo cinematografico.

In occasione della mostra dedicata a Tim Burton, il Museo Nazionale del Cinema ha in programma al Cinema Massimo la retrospettiva completa dei suoi lungometraggi che sarà suddivisa tra novembre e febbraio 2023, e a cui si aggiungerà una “carta bianca” con una manciata di film amati dal regista di "Edward mani di forbice" e che hanno contribuito a formare il suo sguardo unico nel panorama internazionale.Si procederà in ordine cronologico, in modo da consentire allo spettatore di fare un’esperienza unica, vedendo e rivedendo i film dal primo all’ultimo in modo da offrire una visione completa della poetica di Burton.