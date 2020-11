Thriller in libreria: "Nella buona e nella cattiva sorte" di Marina Di Guardo

Ufficio stampa

Intrecci imprevedibili e ricchi di suspense legati a forti prese di posizione su terribili temi di cronaca vera: torna il libreria la scrittrice Marina Di Guardo con la sua quarta opera nel genere thriller, "Nella buona e nella cattiva sorte", per Mondadori. Al centro di questo nuovo lavoro la violenza domestica sulle donne. La protagonista Irene, infatti, vive da anni ostaggio del marito geloso e violento, convinta, come tante altre vittime, di meritarsi la semi-segregazione alla quale viene costretta a forza di minacce e lividi. Ma, all’indomani dell’ennesimo litigio, la svolta: grazie al sostegno di Alice, ’amica d’infanzia trapiantata a Londra, Irene trova finalmente il coraggio di ribellarsi: in auto con la figlia, scappa da Milano, per rifugiarsi nella casa dell'infanzia.