"La vita a piccoli passi": andata e ritorno dall'inferno del Covid di Luca Viscardi

Diventa un romanzo dal titolo "La vita a piccoli passi" (Sperling & Kupfer) la drammatica esperienza del coronavirus vissuta in prima persona dal bergamasco Luca Viscardi, conduttore radiofonico dall'esperienza trentennale, blogger e youtuber. E' ancora sconosciuto il coronavirus quando lui si ammala. "Sembrava un film, ma è solo la storia di un mese un po’ assurdo di una vita come tante: avrei lasciato ad altri il ruolo di protagonista, - confessa Viscardi - ma sono grato di aver potuto sperimentare quella che prima era solo una teoria. Non è importante cadere, ma sapersi rialzare e ricominciare a camminare". Così quando azioni semplici e scontate, come lavarsi i denti, farsi la barba o la doccia, diventano per lui un privilegio, non gli resta che procedere a piccoli passi per scalare la montagna e trovare la via al campo base, la meta: quella normalità che si dà sempre per scontata.