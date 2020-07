Dalla farmacista alla cassiera: l'omaggio di Milo Manara alle eroine anti-coronavirus in "Lockdown Heroes"

Fumetti e solidarietà vanno a braccetto nella lotta al coronavirus. "Lockdown Heroes", dal 30 luglio in libreria, è, infatti, un portfolio che raccoglie le illustrazioni che il maestro Milo Manara ha realizzato durante l’emergenza Covid-19 e ha dedicato alle donne che hanno continuato a lavorare, in prima linea, affinché la vita andasse avanti. Si tratta di un prezioso cofanetto con 24 stampe di disegni ad acquerello su carta di pregio con timbro a secco della firma di Manara. Il tutto corredato da un fascicolo con un testo di Vincenzo Mollica e un’intervista esclusiva a Milo Manara a cura di Tito Faraci. Il volume, per Feltrinelli Comics e in collaborazione con Comicon, sarà, dunque, anche solidale.