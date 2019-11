Tanino Liberatore torna con "ArtBook", una rassegna con al centro il corpo femminile

Sessanta pagine, a colori, di raffigurazioni del corpo umano ritratto in ogni particolare anatomico. Liberatore regala a chi osserva precisione stilistica e l'opportunità di emozionarsi con inventiva e visionarietà. Basta guardare i personaggi in copertina avvolti in un abbraccio appassionato, coinvolto, in cui l'uno è concentrato sull'altro per capire lo scopo di quest'ultimo lavoro. Le espressioni dei volti, gli occhi chiusi e le braccia dell'uomo che stringe con forza a se la donna. Il tutto è visibile dalle venature evidenziate negli arti, trasmette la profondità della loro unione. Ogni illustrazione presente in queste tavole ha l'obiettivo di far calare l'osservatore nella "storia" di un personaggio.

"Art book", la nuova opera del disegnatore Tanino Liberatore dedicata al corpo umano / Le tavole Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci Il “Michelangelo del fumetto”, così definito da Frank Zappa, con la sua ultima pubblicazione racconta l'essere umano attraverso le immagini, con uno sguardo particolare alla donna. I suoi disegni vanno dalla provocazione all'erotismo, fino alla trasgressione e al classicismo.

Chi è Tanino Liberatore - Gaetano, detto "Tanino", nasce a Quadri, in provincia di Chieti, il 12 aprile 1953. Nel 1978 la sua strada si unisce a quella del genio marchigiano Andrea Pazienza che lo coinvolge nell’esperienza del giornale “Cannibale”, in cui Liberatore illustra alcune storie scritte da Stefano Tamburini. Alla terza uscita della rivista, Tamburini, Liberatore e Pazienza danno vita a Rank Xerox, che approderà nel 1980 sulla rivista “Frigidaire”, pur avendo cambiato nome in Ranxerox. Liberatore si occupa della parte grafica del personaggio fino a renderlo leggendario. Dopo la scomparsa di Tamburini, Tanino Liberatore, dopo essersi dedicato a diverse attività, come locandine per il cinema, manifesti pubblicitari e scenografie per il teatro, riprende il personaggio nel 1996 con l’aiuto di Alain Chabat. Lo stesso anno realizza su testi di Andrew Helfer la storia breve In Dreams, per la serie Batman Black & White della DC Comics. Oggi, alternando gli strumenti digitali a quelli più tradizionali come gli olii e gli acquerelli, realizza illustrazioni, su carta e su tela, in mostra nelle gallerie di arte contemporanea di tutto il mondo.

Il tour - L'autore incontrerà il pubblico giovedì 28 novembre, alle ore 18.30, alla Feltrinelli di Piazza Duomo a Milano; venerdì 29 novembre alle 18.00 alla laFeltrinelli di Bologna a piazza Ravegnana e sabato 30 novembre alle ore 17.00 alla laFeltrinelli di Firenza in via de' Cerretani.

Body Count - Artbook

di Tanino Liberatore

Feltrinelli Comics

pag. 60

39 euro