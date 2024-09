"Stranieri ovunque" alla Biennale d'arte di Venezia, consigli e suggerimenti per visitatori e curiosi

Non c'è nulla che riesca a trasformare in critico d'arte un qualsiasi visitatore come una Biennale d'arte di Venezia. L'esposizione è così ampia che è inevitabile trovare più di qualcosa che piace, non piace, che sembra fuori luogo o che, più semplicemente, non si capisce. Se poi la mission del curatore è di puntare sulla diversità, tema che coinvolge argomenti politicamente sensibili come le migrazioni o il gender, ecco che la strada delle polemiche poteva spalancarsi. Paradossalmente, invece, questa edizione è tra le meno provocanti degli ultimi anni, perché le tematiche queer così come quelle della disabilità o delle minoranze sono ormai decisamente mainstream, almeno nel mondo dell'arte