Salone del Libro, Annalena Benini nuovo direttore: succede a Nicola Lagioia

La scrittrice sarà in carica dal 2024 al 2026. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco torinese Stefano Lo Russo e il presidente dell'Associazione la Città del Libro Silvio Viale hanno convocato una conferenza stampa a Palazzo Madama, presso la Sala delle Feste, per presentare la Benini.

Annalena Benini succede a Nicola Lagioia nella direzione del Salone del Libro. Lagioia, che guiderà ancora la manifestazione torinese fino all'edizione 2023, è autore di libri, come La ferocia , premio Strega e premio Mondello nel 2015, e La città dei vivi . Ha iniziato il suo mandato nel 2016. Nel novembre dello scorso anno, lo scrittore aveva annunciato la sua intenzione di non ricandidarsi alla guida della kermesse.

La Benini è nata a Ferrara e vive a Roma. Giornalista e scrittrice, dal 2001 è al Foglio, dove scrive di cultura, persone, storie e per il quale dirige la rivista culturale Review, cura la rubrica di libri Lettere rubate, che esce ogni sabato, e l'inserto Il Figlio, che esce ogni venerdì. Ha pubblicato "La scrittura o la vita. Dieci incontri dentro la letteratura" (Rizzoli, 2018). Per la Rai ha scritto e condotto i programmi televisivi "Romanzo italiano" e "Pietre d'inciampo". Per Einaudi ha curato l'antologia "I racconti delle donne" (2019) e ha in pubblicazione "Annalena" (aprile 2023).