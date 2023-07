"Dove non canta più il cielo", un romanzo per dare voce ai bambini dei Paesi in guerra

Miracolosamente scampati a un attacco aereo, Samir, di sette anni, e il fratellino Ahmad, di due, si ritrovano soli in mezzo alle macerie.

Vengono avvicinati da un uomo, Waleed, che li invita ad andare con lui: li porterà da sua moglie Faya, che si occupa di altri bambini. Samir è diffidente, ma alla fine accetta.



Arrivato a destinazione, tutto gli si rivela diverso da come sembra: l’edificio non è una casa ma una vecchia scuola dismessa, e i ragazzini che vi trova non sono figli della coppia ma sono orfani, come lui e Ahmad. E poi c’è un fatto strano: Faya non prega allo stesso modo di Waleed, che si reca in moschea, ma al collo porta una medaglietta con l’immagine di una donna velata. Dovrà passare del tempo perché il bambino si renda conto di potersi fidare e cominci a guardare al futuro con relativa serenità.