"Quaranta giorni": il nuovo viaggio tra storia e religione di Valerio Massimo Manfredi

Cosa fece Gesù dopo la sua morte? Dai Vangeli sappiamo che "nel giro di cinque giorni appare alla Maddalena, agli amici, ai pescatori e Paolo scrive apparve ad altre 500 persone. L’idea del libro è quella di immaginare cosa può aver fatto il figlio di Dio nei 35 giorni successivi". Così l'archeologo Valerio Massimo Manfredi presenta il suo ultimo romanzo per Mondadori, "Quaranta giorni", nella collana “Omnibus italiani”. Così, attraverso la voce narrante di un demone che affianca Gesù in questi 40 giorni, Manfredi ci porta in un viaggio a metà tra storia e religione. "E' un testo complesso e molto forte, con un finale esplosivo nella Gerusalemme di oggi", anticipa lo stesso autore, che in questo periodo di emergenza sanitaria è impegnato con le presentazioni di quest'ultimo romanzo con dirette online.