"Cronache dal nuovo mondo", viaggio nel nostro tempo di Vanna Vannuccini e Francesca Predazzi

Ufficio stampa

Con "Cronache dal nuovo mondo" (Mondadori) le giornaliste Vanna Vannuccini e Francesca Predazzi ci accompagnano dentro il nostro tempo che cambia e, che dopo la pandemia di Covid-19, cambierà ancora di più: intelligenza artificiale, smart cities, avatar in sostituzione del personale medico negli ospedali, edifici che controllano 24 ore su 24 chi entra e chi esce, chi fuma di nascosto, chi beve un cappuccino alla soia o chi si è fatto crescere la barba. Miliardi di algoritmi elaborano in continuazione miliardi di dati, sono capaci di imparare gli uni dagli altri, producono milioni di elenchi decidendo loro chi mettere in cima e chi in fondo alla lista. E lo sguardo delle autrici si aggira con curiosità e intelligenza dove è passata la Storia, tra le parole di ieri e quelle di oggi.