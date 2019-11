Quando i bambini si prendono cura degli adulti: ecco "Celestia" di Manuele Fior

La storia a fumetti di due ragazzi, Dora e Pierrot, in fuga da loro stessi, dalle proprie paure, in cerca del proprio ruolo in un’epoca di grandi mutamenti. La metafora di un’isola, Celestia, che, nella crisi del mondo intorno, ritrova la sua centralità nella vicenda. Esce "Celestia", il nuovo capolavoro in due volumi dell'illustratore friulano di nascita ma parigino d'adozione Manuele Fior, dopo cinque anni di lavorazione, per Oblomov edizioni. Celestia racconta la grande invasione giunta dal mare. Molti sono fuggiti, alcuni hanno trovato rifugio su una piccola isola della laguna. Un’isola di pietra, costruita sull’acqua più di mille anni fa, il cui nome, appunto, è Celestia. Ma, distrutto il ponte che la collegava alla terraferma, Celestia è diventata un ghetto abitato da delinquenti, trafficanti vari e una comunità di giovani telepati.