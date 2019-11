Don Rosa, mago della matita: "Ho cambiato Zio Paperone"

Per l'occasione la Panini Comics ha realizzato alcune pubblicazioni uniche, presentate in anteprima a Lucca e che saranno disponibili in fumetteria dal 7 novembre.

"Uncle Scrooge & Donald Duck" è il primo di una nuova collana in dieci volumi cartonati di grande formato. Fedele nei dettagli all’edizione originale edita in USA della Don Rosa Library, include un nuovo lettering e una nuova traduzione rispetto all'edizione italiana già pubblicata. Oltre a proporre in ordine cronologico la produzione di storie dell’autore, i volumi presentano saggi e immagini inediti in Italia. Fra questi spicca un’autobiografia dello stesso Don Rosa che getta una luce sul suo lungo e articolato rapporto con i comics.

Lo speciale "Portfolio Don Rosa" da collezione, con 8 litografie dedicate ad alcune delle più famose storie in cui il Maestro del Kentucky ripercorre l’avventurosa epopea di Paperon de’ Paperoni, come "The King Of Klondike", "The Last Lord of Eldorado", "Hearts of the Yukon". Il Portfolio Don Rosa è disponibile anche in una versione in tiratura limitata deluxe, con una litografia autografata dall’autore.

"Il Calendario 2020 Don Rosa" per passare ogni mese del 2020 in compagnia di una grande illustrazione a colori ricca di dettagli che celebra il mondo dei Paperi e, primo fra tutti, il suo personaggio d’elezione: Zio Paperone. Il calendario è accompagnato da un fascicolo che racconta origini e retroscena delle 12 illustrazioni che ripercorrono dodici diversi aspetti della leggenda di Paperon de’ Paperoni.