Principesse Disney in mostra allo Wow Spazio Fumetto di Milano

La mostra

- Puntare all'empowerment femminile e mostrare i valori portanti delle principesse: è questo l'obiettivo della mostra. Il percorso è aperto a tutti e intende far vedere come il coraggio, l’audacia, la fiducia in sé stesse e i sogni nel cassetto siano importanti per affrontare qualsiasi sfida. Le 14 stanze sono realizzate da artisti e designer contemporanei, in ciascuna di esse verrà ricreato il mondo, i colori e le atmosfere dei film che le hanno viste come protagoniste. Nei giorni dell’evento alcuni ambassador condivideranno l’esperienza con i loro follower sui propri canali social.