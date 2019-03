Premio Wondy, Rosella Postorino vince la seconda edizione

Da Bocelli a Mahmood: letteratura, musica e resilienza al Premio Wondy Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu Ufficio stampa 1 di 20 I finalisti Ufficio stampa 2 di 20 Rosella Postorino Ufficio stampa 3 di 20 Mahmood Ufficio stampa 4 di 20 Mahmood Ufficio stampa 5 di 20 Andrea Bocelli Ufficio stampa 6 di 20 Ritanna Armeni Ufficio stampa 7 di 20 Alessio Boni Ufficio stampa 8 di 20 Matilde Gioli Ufficio stampa 9 di 20 Paolo Genovese Ufficio stampa 10 di 20 Ufficio stampa 11 di 20 Ahmad Joudeh Ufficio stampa 12 di 20 Valentina Lodovini Ufficio stampa 13 di 20 Francesca Cavallin Ufficio stampa 14 di 20 Alessandra Sarchi Ufficio stampa 15 di 20 Massimo Leonardelli e Valentina Fragomeni Ufficio stampa 16 di 20 Ufficio stampa 17 di 20 Ufficio stampa 18 di 20 Ufficio stampa 19 di 20 Alessandro Milan Ufficio stampa 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La finale della seconda edizione del Premio Wondy, organizzata dall'associazione Wondy Sono Io, in collaborazione con Vanity Fair, si è tenuta al Teatro Manzoni di Milano in una serata condotta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, con l'esibizione dal vivo di Andrea Bocelli, di Mahmood e del ballerino e coreografo siriano Ahmad Joudeh.



A dare voce ai romanzi finalisti gli attori Francesca Cavallin, Alessio Boni, Paolo Genovese, Matilde Gioli, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni. La giuria tecnica è stata presieduta da Mario Calabresi ed era composta da Diamante D'Alessio, Luca Dini, Chiara Fenoglio, Selvaggia Lucarelli, Michela Marzano, Marco Missiroli, Emanuele Nenna, Alessandra Sarchi, Gianni Turchetta e Andrea Vitali.



Il Premio Wondy di letteratura resiliente è il riconoscimento letterario in memoria di Francesca Del Rosso, scrittrice e giornalista morta l'11 dicembre 2016, nota con il nome di Wondy dopo la pubblicazione del libro "Wondy - ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro" (Rizzoli), nel quale raccontava, con coraggio e ironia, la sua lotta contro la malattia.



Il Premio Wondy è rivolto alle opere edite, scritte in italiano, che raccontano come fare fronte in modo positivo agli ostacoli della vita ed è promosso e organizzato dall'associazione "Wondy Sono Io", creata dal marito di Francesca, Alessandro Milan, insieme ai suoi amici più cari.