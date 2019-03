Premio Wondy al rush finale, Andrea Bocelli e Mahmood ospiti della serata che incoronerà il vincitore

Sarà una notte di spettacolo, musica e letteratura quella che andrà in scena lunedì 18 marzo al Teatro Manzoni di Milano , nella serata che incoronerà il vincitore della seconda edizione del Premio Wondy di letteratura resiliente . La finale del concorso è organizzata dall’associazione “Wondy sono io” e da Vanity Fair. Presentatori dell'evento saranno Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri , accompagnati da ospiti d'eccezione come Andrea Bocelli, il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood e il ballerino siriano Ahmad Joudeh .

Il premio è nato per ricordare la scrittrice e giornalista Francesca del Rosso, alias "Wondy", che nel suo libro "Wondy – ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro", aveva raccontato con lucida ironia la malattia. Dopo la sua morte, il compagno, Alessandro Milan, ha fondato l’associazione “Wondy sono io”, che, oltre ad assegnare il premio all'opera italiana che meglio ha affrontato il tema della resilienza, ha anche lo scopo di sensibilizzare il pubblico su temi sociali.