"Premio Wondy per la letteratura resiliente", la finale il 2 maggio a Milano

A condurre l'appuntamento conclusivo del premio nato nel 2018 in memoria della giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso , le presentatrici e artiste Andrea Delogu ed Ema Stokholma, per una serata speciale, tra musica e parole, che quest'anno sarà all'insegna della solidarietà verso le vittime della guerra in Ucraina. Sul palco si succederanno una performance artistica della cantante Alessandra Amoroso e un'esibizione del rapper Mr. Rain .

La serata, che oltre ai finalisti prevede la partecipazione di numerosi ospiti, sarà inaugurata dalla pianista ucraina

Yevheniya Lysohor

Andrea Rocchelli

. Seguirà anche il ricordo di, fotoreporter italiano ucciso in Donbass nel 2014.

"È il secondo anno consecutivo che ho il piacere di presiedere la giuria tecnica del Premio Wondy. Come nella scorsa edizione, anche quest'anno ho incontrato autori mirabili e letto opere interessanti e coinvolgenti. Quella della resilienza, che è il tema centrale e ricorrente del Premio, è una competenza che ciascuno può acquisire e rafforzare per affrontare nel miglior modo gli accadimenti che la vita ci pone di fronte", ha dichiarato il Presidente della Giuria del Premio

Umberto Ambrosoli

Alessandro Milan

, Presidente di Banca Aletti e della Fondazione BPM.“Quest’anno la serata finale del Premio Wondy torna nella sua cornice naturale, la primavera, stagione per antonomasia di rifioritura e ripartenza. Speravamo in una nuova normalità dopo due anni di pandemia, ma non riusciamo a gioire vista la tragica situazione che stiamo vivendo con la guerra in Ucraina. È nostro dovere tenere comunque alta la testa e pensare che riusciremo a superare anche questo momento di difficoltà. È l’insegnamento che ci ha lasciato Francesca, conosciuta da tutti come ‘Wondy’, ed è il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso la letteratura, che è fonte di vita e di emozioni”, ha commentato, Presidente dell’Associazione “Wondy sono io”.

A guidare il pubblico fra le parole e le atmosfere dei sei romanzi finalisti ci saranno attori di fama nazionale. A

Camilla Filippi

Sara Lazzaro

Edoardo Leo

Claudio Santamaria

Margot Sikabonyi

Carmen Barbieri

Valentina D'Urbano

Simona Lo Iacono

Francesca Mannocchi

Paolo Milone

Giampiero Rigosi

sarà affidata la lettura degli estratti delle sei opere finaliste, i cui autori saranno presenti: "Cercando il mio nome" di(Feltrinelli), "Tre gocce d'acqua" di(Mondadori), "La tigre di Noto" di(Neri Pozza), "Bianco è il colore del danno" di(Einaudi Stile Libero), "L'arte di legare le persone" di(Einaudi), "Ciao Vita" di(La Nave di Teseo).

Due i premi assegnati. Al vincitore decretato dalla giuria tecnica

andrà un premio di 5000 euro e una tela dell'artista Luca Tridente

. Al libro che invece avrà ottenuto più preferenze entro le ore 23,59 di domenica 1° maggio sul sito dell’associazione andrà il premio di 2000 euro assegnato dalla giuria popolare.