Premio Wondy per la letteratura resiliente: annunciati i sei finalisti e la giuria tecnica

E' stata selezionata la sestina finalista della quinta edizione del Premio Wondy per la letteratura resiliente, progetto nato nel 2018 in memoria della giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso (1974-2016), conosciuta con il soprannome Wondy e autrice del libro "Wondy – ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro" (Rizzoli, 2014), nel quale ha raccontato con ironia e coraggio come ha affrontato la malattia. I sei autori sono stati scelti per l'apporto personale e innovativo nella narrazione del concetto di resilienza, raccontato nelle sue varie sfumature e come chiave interpretativa positiva degli accadimenti della vita, personale e collettiva. Designata anche la giuria tecnica.