Premio Nobel per l'Economia a Bernanke, Diamond e Dybvig

Diamond and Philip H. Dybvig per "le ricerche sulle banche e le crisi finanziarie". Lo annuncia L'Accademia reale delle Scienze svedese. Bernanke attualmente insegna alla Brookings Institution di Washington, Diamond è professore alla University of Chicago, nell'Illinois, mentre Dybvig alla University of St. Louis.

I tre studiosi, spiega l'Accademia svedese delle scienze "hanno migliorato in maniera rilevante la nostra comprensione del ruolo delle banche nell'economia, in particolare durante le crisi finanziarie.

I vincitori nel 2021 -

Chi ha? Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento furono gli americani David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens per i loro lavori su economia, lavoro e analisi su esperimenti casuali. La metà del premio in denaro fu data a Card, mentre il resto fu divisi tra gli altri due vincitori.

"Oggi il settore bancario è certamente preparato meglio ad affrontare eventuali crisi di quanto lo fosse nel 2007-2009, tuttavia le crisi finanziarie diventano peggiori quando la gente inizia a perdere fiducia nella stabilità del sistema, questo è molto legato alla redditività banche ma anche a quando le cose avvengono in maniera inattesa, si possono innescare paure. Lo abbiamo un po' visto di recente in Gran Bretagna". Ecco le prime parole di Douglas Diamond, neo premio Nobel all'economia durante la breve intervista in diretta a seguito dell'annuncio del conferimento del premio.

"Il consiglio è prepararsi e assicurare che la tua parte del settore bancario sia in salute e ci resti, che sia in grado di rispondere in maniera trasparente ai cambiamenti della politica monetaria", ha detto. Oggi "il settore bancario è in buona salute. Il problema è che vulnerabilità e corse e riscattare fondi possono scattare ovunque nel settore finanziario, non solo nelle banche".

La curiosità sul premio per l'economia -

I premi Nobel prevedono un premio in denaro di 10 milioni di corone svedesi (quasi 900mila dollari) e saranno consegnati il 10 dicembre. A differenza degli altri premi, quello per l'economia non è stato istituito nel testamento di Alfred Nobel del 1895, ma dalla banca centrale svedese in sua memoria. Il primo vincitore è stato scelto nel 1969.