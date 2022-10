Il Nobel per la Chimica assegnato a Bertozzi, Meldal e Sharpless: ingegneri delle molecole biologiche

Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless "per lo sviluppo della chimica click e della chimica bioortogonale". Agli americani Bertozzi e Sharpless e al danese Meldal è stato riconosciuto di avere aperto la strada alla cosiddetta 'chimica a scatto' , inaugurata circa 20 anni fa proprio da Sharpless, che consiste nella possibilità di unire le molecole in modo più efficiente e nello stesso tempo più semplice . Una tecnica che, grazie a Bertozzi, è stata applicata anche alle molecole biologiche. Tante le applicazioni, comprese quelle relative alla chimica verde e a terapie ad alta precisione contro i tumori. Dopo quelli per la Medicina e la Fisica , è il premio per la Chimica a chiudere la serie dei Nobel scientifici 2022.

Le motivazioni -

Il Premio Nobel per la Chimica 2022, ha spiegato la Royal Swedish Academy of Sciences nelle motivazioni, riguarda la semplificazione dei processi difficili. "Barry Sharpless e Morten Meldal hanno gettato le basi per una forma funzionale di chimica - la chimica del clic - in cui i blocchi molecolari si uniscono in modo rapido ed efficiente. Carolyn Bertozzi ha portato la chimica dei clic in una nuova dimensione e ha iniziato a utilizzarla negli organismi viventi".

I chimici, si ricorda ancora, sono stati a lungo guidati dal desiderio di costruire "molecole sempre più complicate". "Nella ricerca farmaceutica, ciò ha spesso comportato la ricreazione artificiale di molecole naturali con proprietà medicinali: questo ha condotto però a "molte costruzioni molecolari ammirevoli che generalmente richiedono tempo e sono molto costose da produrre". "Il Premio per la Chimica di quest'anno si occupa" invece "di non complicare eccessivamente le questioni, ma di

lavorare con ciò che è facile e semplice

. Le molecole funzionali possono essere costruite anche seguendo un percorso semplice", ha affermato Johan Åqvist, presidente del Comitato Nobel per la chimica.

È il secondo Nobel per Sharpless -

Sharpless riceverà nel 2022 il suo secondo Nobel per la Chimica, dopo quello del 2001, per il suo lavoro sulle reazioni di ossidazione attivate da catalisi chirale. Carolyn R. Bertozzi è nata nel 1966 negli Usa. Ha ottenuto un dottorato di ricerca nel 1993 presso la UC Berkeley. Lavora presso la Stanford University. Morten Meldal è nato nel 1954 in Danimarca. Ha avuto un dottorato di ricerca nel 1986 presso l'Università Tecnica della Danimarca, a Lyngby. È professore all'Università di Copenaghen, Danimarca. K. Barry Sharpless è nato nel 1941 a Filadelfia, in Pennsylvania. Ha avuto un dottorato di ricerca nel 1968 presso la Stanford University. Lavora presso la Scripps Research, La Jolla, negli Stati Uniti.