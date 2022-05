"Polvere e cenere", mistero e intrighi nella Londra di fine '800

Nel nostro panorama letteraria avventurarsi nel romanzo storico oggi non è certo l'esercizio più comune, con l'eccezione di qualche saga familiare dalla costruzione epica e romanzesca. Qui siamo in tutt'altro campo. Quello che la Colombo, giornalista laureata in

Etnomusicologia

Gloria

Metropolitan Archives di Londra

, ha costruito è un intreccio che guarda ad altri modelli classici. Il romanzo poggia su due capisaldi: la costruzione del personaggio dell'eroina protagonista, la giovane, e quello dell'ambientazione londinese. Il secondo poi è figlio di una ricerca documentale certosina, passata attraverso ricerche su libri e archivi online fino ad arrivare alla consultazione di documenti e mappe originali ai. Nulla è lasciato al caso e la ricostruzione storica è dettagliata e precisa.

Ufficio stampa

In questo contesto Gloria si trova ad affrontare i misteri del proprio passato. Tornata dall'America, dove era fuggita anni prima, appena messo piede sul suolo londinese la ragazza si trova catapultata in vero e proprio incubo: prima

aggredita

accusata

di omicidio

la tiene segregata

donna dell'epoca

, quindiingiustamentee aiutata da una famiglia che, con la scusa di proteggerla, di fatto. E poi via via, di avventura in avventura, scoprendo pezzi del proprio passato. Fino al finale in cui i nodi si sciolgono. E se la Londra vittoriana è stata costruita con grande cura, la stessa viene dedicata alla formazione del personaggio di Gloria. Unama che in fondo guarda anche all'oggi nella sua spinta a innovarsi in una società difficile come quella di allora, impegnata a badare a sé stessa attenta alla propria indipendenza economica anche a costo di dolorose rinunce.

Il giallo storico è un genere non banale e che ha illustri predecessori. Materia insomma da maneggiare con cura. Cosa che la Colombo fa con sicurezza, con il valore aggiunto di parlare del passato per interpretare in controluce il nostro presente.

Samantha Colombo

"POLVERE E CENERE"

L'erudita

ppgg. 330, 29 euro