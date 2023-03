A Pistoia la mostra "Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com'è... e come dovrebbe essere"

Disegni originali, opere inedite e sculture in gommapiuma per rendere omaggio a uno degli artisti, fumettisti e pensatori più originali del nostro tempo

Il mondo com'è... e come dovrebbe essere". Con questo progetto, Pistoia Musei rende omaggio al grande artista e fumettista Francesco Tullio Altan (Treviso, 1942) offrendo, a pochi mesi dal suo ottantesimo compleanno, un percorso espositivo spettacolare, vario, divertente, capace di far riflettere la comunità sui temi di una società più inclusiva e rispettosa. Protagonisti dell'esposizione - a cura di Luca Raffaelli in collaborazione con Kika Altan, promossa da Pistoia Musei e Fondazione Caript - Armando e la Pimpa, il metalmeccanico Cipputi e la coppia Ugo e Luisa, che il pubblico ama da oltre 50 anni.

Con una ricca selezione di disegni originali e inediti, un allestimento coinvolgente che mette in scena i personaggi e gli animali di Altan riprodotti anche in gommapiuma colorata dallo scultore Pietro Perotti, la mostra "Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com'è... e come dovrebbe essere" offre anche spazi di gioco dedicati ai bambini.

La mostra - Nella prima sezione della mostra, intitolata "Il mondo com'è", l’artista rappresenta il mondo reale attraverso le vignette: un mondo sporco e sbagliato, fatto di uomini irrisolti e corrotti, di egoismi ed egocentrismi. In questa parte trovano spazio le vignette che Altan comincia a pubblicare su «Linus» all'inizio degli anni Settanta, ritraendo personaggi che esprimono con poche parole un concetto illuminante, l'essenza del loro pensiero. L'operaio Cipputi è il personaggio simbolo, ma ci sono anche Italo con baschetto, sigaretta in bocca e mani in tasca, la coppia composta da Ugo e Luisa che affronta con lucida pazienza la crisi matrimoniale, e i protagonisti della vita politica italiana: da Andreotti, Craxi e Bossi fino a quelli odierni.

Si passa poi alle strisce di Trino, che raccontano la creazione del mondo da parte di un dio bizzarro e indeciso sottoposto a un altro dio più potente di lui, e alle avventure a puntate – i feuilleton – caratterizzate da una didascalia in cui l'autore si lascia andare a commenti sarcastici sulle gesta e le situazioni vissute dai suoi personaggi. Tra questi Colombo e Ada, che vivono la durezza di un mondo in decadenza in cui ognuno pensa a se stesso, San Francesco in Franz, Friz Melone, Sandokan e molti altri, che sembrano "rassicurarci" sul fatto che il nostro sia davvero il peggiore dei mondi possibili.

La seconda sezione della mostra racconta invece "Il mondo come dovrebbe essere", quello dei fumetti che Altan realizza per i bambini, come Kamillo Kromo e la Pimpa, la cagnolina a pois che, grazie all'intuizione di Marcelo Ravoni dell'agenzia Quipos, approda nelle pagine del «Corriere dei Piccoli» diventando nel tempo un personaggio iconico. Qui il mondo è un luogo di accoglienza e di dialogo, dove dare è più bello che ricevere, e qualsiasi incontro è fonte di felicità e di ricchezza interiore.

Ad aprire questa parte è una selezione di disegni e fumetti inediti realizzati da Altan in Brasile negli anni Sessanta e Settanta in cui si avverte la ricerca di stili diversi e di un pensiero che è la forza della sua comunicazione. Tra questi, la storia intitolata Kika & Jaime, pubblicata su il «Jornal du Brasil» nel 1974, inedita in Italia e pubblicata per la prima volta sul Giornale della mostra disponibile nei bookshop di Pistoia Musei. Nelle sale successive Kamillo Kromo, l'originale camaleonte protagonista di molti fumetti, insieme ad alcuni esempi dei tanti libri per ragazzi illustrati da Altan.

La parte conclusiva della mostra è interamente dedicata alla Pimpa. Nelle sale vengono esposti i fumetti originali e i cartoni animati, insieme a pagine dei libri illustrati in cui la cagnolina a pois incontra i protagonisti delle fiabe classiche, come Pinocchio e Biancaneve. Nella penultima sala la casa della Pimpa è ricostruita a grandezza di bambino: qui i visitatori più piccoli potranno ammirare il vivace arredamento e giocare e colorare. Chiude il percorso una sala video con i cartoni animati della Pimpa.

"Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è... e come dovrebbe" sarà accompagnata per tutta la sua durata da un ricco programma di attività educative e culturali: incontri, giochi, laboratori creativi, letture animate e spettacoli del teatro di figura con i personaggi di Altan. Saranno molte le attività gratuite dedicate alle famiglie, con laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni nei weekend.

Orari

Mercoledì-domenica: 10-19

Chiuso il lunedì e martedì