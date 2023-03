A Forlì è in mostra "L'arte della moda: l'età dei sogni e delle rivoluzioni"

La moda dipinta, ritratta, scolpita, realizzata dai grandi artisti.

L'abito che modella, nasconde, dissimula o promette il corpo. L'abito come segno di potere, di ricchezza, di riconoscimento, di protesta, cifra distintiva di uno stato sociale o identificativa di una generazione. La moda come opera e comportamento, l'arte come racconto e come sentimento del tempo. Dalla Rivoluzione Francese alla Pop Art, fino alla nostra contemporaneità, oltre 300 capolavori d'arte e cento abiti dialogano nella mostra "L'arte della moda. L'età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789-1968", fino al 2 luglio al Museo Civico San Domenico di Forlì.