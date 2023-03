Mediafriends e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ancora insieme per il futuro dei giovani in difficoltà

Anche per il 2023, con la mostra “L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789 – 1968” (allestita dal 18 marzo al 2 luglio, nelle sale dei Musei San Domenico di Forlì) si rinnova la fortunata collaborazione tra la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Mediafriends.

Un impegno che dal 2015 ha permesso la realizzazione di 16 progetti sviluppati sul territorio nazionale e su quello della provincia di Forlì in favore dei più deboli, dei malati, delle donne e delle madri che hanno bisogno di protezione, dei giovani che vivono in contesti difficili e in periferie dimenticate.

Quest’anno, una parte del biglietto di ingresso verrà devoluto a sostegno del progetto “Scuola di Vita” ideato da Mediafriends nel 2021. Scuola di vita nasce per aiutare i giovani che vivono una situazione di stallo: hanno abbandonato gli studi, non cercano un’occupazione, faticano, a causa di fallimenti scolastici, scelte di vita sbagliate oppure contesti familiari complicati, a costruirsi un futuro. Il progetto “Scuola di Vita” vuole offrire l’opportunità di percorsi formativi non tradizionali dove i giovani vanno per 6 mesi “a bottega” sotto la guida di valenti artigiani, individuati per la loro capacità di “creare bellezza con le mani” e di trasmettere, oltre a competenze tecniche, la passione per il lavoro e uno stile di vita sano. Con la donazione di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì si potranno sviluppare nuovi percorsi formativi a Milano e a Forlì.



È possibile acquistare il proprio biglietto anche online dal sito mostremuseisandomenico.it



Inoltre, dal 18 marzo al 2 luglio -la durata delal mostra- chi vorrà sostenere il progetto Mediafriends "Scuola di Vita", potrà farlo anche donando con paypal e carta di credito dal sito di Mediafriends oppure tramite bonifico bancario all’IBAN ITA2R013020600000055555575 intestato a Mediafriends.