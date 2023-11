"Pimpa viaggia in Italia": il nuovo libro per valorizzare la cultura italiana

È in libreria "Pimpa viaggia in Italia" (Franco Cosimo Panini, 56 pp, 15 euro), il volume illustrato che racconta un viaggio alla scoperta delle bellezze e della cultura del nostro Paese.

Il progetto nasce su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e si è sviluppato in collaborazione con la casa editrice Franco Cosimo Panini con lo scopo di valorizzare e far conoscere la storia, le tradizioni e le infinite bellezze italiane nel mondo attraverso un personaggio icona della letteratura dell'infanzia: la Pimpa. Altan firma e illustra una storia inedita che unisce la narrazione alla divulgazione. L'albo illustrato è tradotto e pubblicato in sette lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, arabo e ucraino) ed è in fase di diffusione all'estero attraverso la Rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura nel mondo, che promuoveranno l'iniziativa presso il pubblico internazionale di piccoli lettori.