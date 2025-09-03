Crivelli presenta LIKE NAKED, il lusso dell’essenzialità

Le immagini della campagna NAKED infatti non sono semplici scatti, ma fotogrammi di un film intimo e personale. La modella, spoglia di ogni artificio, senza trucco e senza costruzioni forzate, diventa la protagonista di un cortometraggio in cui la sua vulnerabilità diventa forza visiva. Ogni fotografia è un atto di scoperta, un momento rubato in cui il gioiello non è un ornamento esterno, ma un elemento che dialoga con la persona che lo indossa e ne esalta la purezza e l’essenza.