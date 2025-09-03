Crivelli presenta LIKE NAKED, il lusso dell’essenzialità

© Crivelli
A raccontare la nuova collezioni di gioielli l’obiettivo di Fabrizio Ferri
Nel mondo dell’alta gioielleria, dove spesso il lusso si manifesta attraverso forme esuberanti e bagliori scintillanti, Crivelli ha scelto una strada diversa, coraggiosa e intimistica. Con la sua nuova campagna NAKED, il brand prosegue il racconto della’iconica collezione LIKE con una visione che trova nella sottrazione un nuovo e potente linguaggio estetico. Un progetto che è anche una profonda riflessione sulla bellezza autentica, non filtrata, narrata attraverso l'obiettivo di un maestro: Fabrizio Ferri.
Dallo sguardo intenso e autentico di Fabrizio Ferri, fotografo di fama internazionale e regista, nasce una campagna che è molto più di un semplice catalogo. Ferri, noto per la sua capacità di catturare l'essenza più profonda dei soggetti che fotografa, trasforma ogni scatto in una narrazione visiva, un racconto che si affida al silenzio, e, soprattutto, alla sincerità dello sguardo. La sua visione, intrisa di una profonda conoscenza del ritratto arricchita dall’esperienza alla regia di film e documentari, porta con sé un’impronta cinematografica unica.
Le immagini della campagna NAKED infatti non sono semplici scatti, ma fotogrammi di un film intimo e personale. La modella, spoglia di ogni artificio, senza trucco e senza costruzioni forzate, diventa la protagonista di un cortometraggio in cui la sua vulnerabilità diventa forza visiva. Ogni fotografia è un atto di scoperta, un momento rubato in cui il gioiello non è un ornamento esterno, ma un elemento che dialoga con la persona che lo indossa e ne esalta la purezza e l’essenza.
La filosofia della campagna si riflette pienamente nella collezione LIKE NAKED. Questi gioielli in oro si spogliano della brillantezza del pavé di diamanti per esaltare la pura semplicità del metallo prezioso. Non c'è ostentazione, ma un'eleganza sussurrata. Ogni pezzo è caratterizzato da un unico diamante, scelto con cura per esaltare la perfezione della forma. Questo singolo punto di luce non è un semplice dettaglio, ma una dichiarazione assoluta di sé e di unicità.
Così come in un film, dove un singolo primo piano può rivelare l'intero universo interiore di un personaggio, il singolo diamante della collezione LIKE NAKED cattura l'attenzione e canalizza l'emozione. È il punto focale di una scena minimalista, un faro di luce che celebra l'autenticità e la forza di una bellezza che non ha bisogno di artifici o di troppi orpelli. Crivelli, in collaborazione con Ferri, non ha solo creato dei gioielli, ma ha messo in scena un vero e proprio "manifesto" visivo: un invito a spogliarsi di ogni sovrastruttura per ritrovare l'essenza più pura di sé.
