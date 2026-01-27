Philip Glass contro Trump: ritirata la sua sinfonia dal Kennedy Center

La National Symphony Orchestra resta A fronte dell'ondata di cancellazioni dai suoi programmi al Kennedy Center, la National Symphony Orchestra tira dritto col restante cartellone: "Sono uno spirito libero" e "non posso far tutti contenti", ha detto al New York Times il direttore Gianandrea Noseda. Noseda ha detto che la Nso non lascerà il Kennedy Center (nella bufera dopo l'occupazione del board da parte di Donald Trump e la nuova intestazione nel nome dell'attuale presidente accanto a quello del predecessore JFK ucciso a Dallas) come ha fatto la National Opera. Il musicista italiano ha detto che sta cercando di ignorare le polemiche: "Non posso rendere tutti felici. So perché sono qui: per servire l'arte, la musica e la comunità. La musica appartiene a tutti e credo faccia parte anche della vita di questa comunità".