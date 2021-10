Pac-Man compie 40 anni: per festeggiarlo c'è un artbook da collezione @ 2021 Panini Spa 1 di 10 @ 2021 Panini Spa 2 di 10 @ 2021 Panini Spa 3 di 10 @ 2021 Panini Spa 4 di 10 @ 2021 Panini Spa 5 di 10 @ 2021 Panini Spa 6 di 10 @ 2021 Panini Spa 7 di 10 @ 2021 Panini Spa 8 di 10 @ 2021 Panini Spa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una chicca in libreria per gli amanti della cultura pop e i nostalgici degli Anni 80. A quarant'anni dall'uscita del videogioco di casa Namco Bandai che ha ridefinito il mondo dei cabinati e della cultura arcade, esce un artbook che racconta tutto, genesi e segreti, sul videogioco nato dalla fervida mente del sensei Toru Iwatani: "Pac-Man: la nascita di una icona", per Panini Comics.