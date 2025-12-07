Picasso, la prima mostra in Italia dedicata ai suoi poster

Colori accesi, segni essenziali, immagini immediate: nei poster di Picasso convivono audacia creativa e straordinaria capacità di sintesi visiva. Ogni manifesto è pensato per colpire, comunicare, lasciare un segno duraturo nello sguardo dell’osservatore. Un’idea che, come sottolineava Röthlisberger, richiede spesso più intenzionalità di molte opere uniche, perché il messaggio deve reggere il tempo e la riproduzione.