Picasso, Mirò e Dalì: i tre grandi di Spagna in mostra a Milano

Tra le opere in mostra, per la prima volta in Italia, la massiccia scenografia teatrale "Bacchanale", realizzata da Salvador Dalì nel 1939 per l'omonimo balletto, che fu la prima collaborazione del pittore con I Balletti Russi di Montecarlo, che prima di lui si erano avvalsi di quella, tra gli altri, proprio di Picasso e Mirò. La mostra racconta come ciascuno abbia elaborato un linguaggio radicalmente personale, contribuendo a plasmare il panorama dell’arte del secolo scorso. Il filo conduttore che unisce i loro percorsi artistici è sicuramente il Surrealismo che ben rappresenta il cuore della mostra. Da segnalare anche la celebre "Suite Vollard", raccolta di 100 incisioni realizzate da Pablo Picasso tra il 1930 e il 1937, che esplora temi cari alla poetica picassiana, come il mito del Minotauro, l’atelier dell’artista o il rapporto tra eros e creazione, la serie "Femme" di Joan Mirò, realizzata nel 1965 in cui l’artista trasforma la figura femminile, soggetto ricorrente nella sua opera, in un simbolo universale.