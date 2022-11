"Oriana. Una donna libera", Fallaci raccontata per la prima volta in una graphic novel

È in libreria "Oriana.

Una donna libera" (Rizzoli, 324 pp, 29 euro) di Giuseppe Galeani e Paola Cannatella, una graphic novel dedicata a Oriana Fallaci. È la prima volta che la giornalista più amata e odiata del XX secolo viene raccontata in un romanzo grafico. Dall'infanzia a Firenze all'esperienza come staffetta partigiana, dalla precoce scoperta della vocazione per il giornalismo ai reportage di guerra nei luoghi più caldi del pianeta, dalla popolarità mondiale dei suoi libri alla scelta di una reclusione quasi totale fino al controverso impegno civile dopo gli attentati dell'11 settembre, la vita di Oriana Fallaci è una sfida continua in nome della libertà di essere sé stessa. Sempre. Con gli antipatici miti di Hollywood e gli astronauti, con i dittatori e i potenti della Terra. Con i suoi amori folli e geniali. Con i suoi libri. Questo romanzo grafico racconta non solo una scrittrice di genio ma anche le trasformazioni di settant'anni di storia attraverso il percorso umano, professionale, artistico e politico di una donna libera.