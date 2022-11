"Il mondo di Sofia - Graphic novel", dall'8 novembre in libreria una nuova incarnazione del romanzo di formazione filosofica

La trama - Sofia Amundsen ha quindici anni ed è una ragazzina dalla vita nient'affatto straordinaria. Questa tranquillità viene scossa all'improvviso, quando a Sofia vengono recapitate alcune lettere anonime, il cui contenuto, per quanto breve, non è assolutamente leggero. Chi le manda le pone quesiti come "Chi sei?", "Da dove viene il mondo?" e, per quanto Sofia si sforzi, non riesce a trovare una risposta che la soddisfi. In suo aiuto accorre presto un bizzarro filosofo, Albert Knox, che con passione travolgente le invia lettere in cui le parla dei miti, delle teorie e delle supposizioni dei grandi pensatori europei. "Il mondo di Sofia" non è soltanto un giallo avvincente, un insolito romanzo d'avventure nel tempo e nello spazio e un esauriente trattato di filosofia: è soprattutto la più originale e divertente storia dell'uomo e del suo pensiero che sia mai stata scritta.

Gli autori - Jostein Gaarder è nato a Oslo nel 1952. Dopo aver studiato Filosofia, Teologia e Letteratura, ha insegnato Filosofia per dieci anni. Nel 1991, ha raggiunto il successo internazionale con "Il mondo di Sofia", che ha occupato per molto tempo i primi posti nelle classifiche dei bestseller di tutto il mondo, Italia compresa, dove ha conquistato anche il Premio Bancarella 1995.

Vincent Zabus (1971), filologo e giornalista di formazione, ha insegnato Letteratura per alcuni anni prima di dedicarsi interamente al teatro, come autore e attore, e poi al fumetto. Illustratore per Le Monde e Le Nouvel Observateur, nel 2003 vince il premio per il miglior graphic novel alla Fiera del Libro di Bruxelles per il suo adattamento illustrato in due volumi di "Dracula" di Bram Stoker. Tra le sue opere più recenti "Magritte".

Nicoby (1976) è un disegnatore e fumettista francese. È uno dei direttori artistici del festival del fumetto Le Quai des Bulles.

Un'anteprima per i lettori di Tgcom24: