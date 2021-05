Opera Europa, Anna Maria Meo nuovo presidente: è la prima italiana

E' Anna Maria Meo il nuovo presidente di Opera Europa, l'organizzazione di servizio per le compagnie liriche e i festival operistici, fondata nel 1995. La direttrice generale del Teatro Regio di Parma, che si è detta "felice e orgogliosa", è il primo presidente italiano dell'associazione di cui fanno centinaia di realtà,fra cui La Scala, l'Opéra di Parigi, il festival di Edimburgo, il Bolshoi di Mosca e il centro per le arti performative di Mumbai.

"Sono felice ed onorata di questa nomina – dichiara Anna Maria Meo, - un riconoscimento prestigioso per i teatri italiani ma soprattutto per il Teatro Regio di Parma, che in questi ultimi anni ha lavorato partecipando assiduamente alle iniziative e ai progetti promossi dall’associazione, beneficiandone su tanti aspetti".

"Opera Europa - ha aggiunto - rappresenta una grande opportunità per i teatri che ne fanno parte, poiché consente a ciascuno di accedere a un importante e prestigioso network di conoscenze, contatti, professionalità, che permettono a ogni realtà di poter crescere nella propria specificità ottimizzando i gli sforzi e gli investimenti e restituendo cosi alla comunità internazionale culturale, teatrale e musicale, quel patrimonio che solo così può continuare a crescere alimentandosi e arricchendosi ogni giorno".

"Un onore e un orgoglio per il Teatro Regio di Parma, per Parma, per l'Italia", ha commentato il sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

Vicepresidenti di Opera Europa sono Aviel Cahn, direttore generale del Grand Théâtre di Ginevra, e Ignacio García-Belenguer Laita, general manager del teatro Real di Madrid; tesoriere Alexandra Stampler-Brown, managing director della Deutsche Oper Am Rhein Düsseldorf-Duisburg, mentre segretario è Henning Ruhe, direttore artistico della GöteborgsOperan.