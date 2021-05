Parma Capitale della Cultura 2021 festeggia la ripartenza

Dopo i lunghi e difficili mesi delle chiusure imposte dall'emergenza sanitaria, Parma può festeggiare la ripartenza delle iniziative per Parma Capitale Italiana della Cultura 2021 con un rinnovato palinsesto di iniziative, disseminate tra città e territorio, dall'Appennino al Po. Cuore di questa "ripartenza" saranno i centri della cultura con eventi, esposizioni, spettacoli, concerti, rassegne, mostre . Si spazia dalle statue dei Mesi e delle Stagioni di Benedetto Antelami ad Abecedario d'artista, dedicata ai giovani artisti dell'Emilia-Romagna a Palazzo del Governatore; dalle Porcellane dei Duchi di Parma alla Reggia di Colorno all'installazione Florilegium; da Design! Oggetti, processi, esperienze - Through Time, che svela l'immenso patrimonio degli archivi del Centro Studi e Archivio della Comunicazione, a Modigliani. Infine le opere dal Musée de Grenoble di Fondazione Magnani Rocca ma anche Parma la città del profumo.

A segnare la festa per la presentazione del nuovo programma il complesso monastico di San Paolo che punta a diventare, i lavori sono in corso, un polo d'eccellenza per la cultura del cibo italiano.

"Oggi per noi è una terza ripartenza, - ha sottolineato il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, - ci sentiamo più leggeri perché si sente che questa volta le chiusure non ci impediranno di esprimere quella che avevamo scelto come cifra del nostro anno di Capitale".

"Abbiamo 23 mostre in corso, un dato straordinario a livello nazionale, - ha aggiunto l'assessore alla Cultura del comune emiliano Michele Guerra, - che dimostra come la Capitale è rimasta pronta e paziente e la cultura sarà il luogo giusto per ricucire, per rimettere a posto i pezzi che si sono infranti e sono rimasti sospesi".

Elly Shlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, ha fatto un gioioso invito: "Venite a trovarci. In sicurezza possiamo riprenderci la bellezza! Parma è al centro di una scena nazionale ed internazionale, una grande opportunità in un momento difficile dove non avete mai rinunciato al fare squadra, a virtuose sinergie con altri territori. La cultura batte il tempo, resiste e lo attraversa. Lo faremo e investiremo in cultura per investire in futuro".



