Oliviero Toscani, professione fotografo anticonformista

La pubblicità e la moda La sua carriera inizia come fotografo pubblicitario e in poco tempo Toscani diventa un punto di riferimento nel settore della moda collaborando con le riviste più prestigiose come Vogue ed Elle e Harper’s Bazaar. Oliviero Toscani si afferma come uno degli artisti più richiesti da grandi marchi come Valentino e Chanel ma arriva alla sua massima espressione artistica lavorando con l’azienda Benetton.