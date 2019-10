Nuzzi torna con un saggio sui segreti vaticani: il titolo è ancora top secret

Dopo due anni di lavoro, Gianluigi Nuzzi torna sui segreti vaticani con un libro che segue la scia dei precedenti. Lo annuncia lo stesso autore in un video sul suo profilo Facebook in cui spiega che il “nuovo, clamoroso” saggio uscirà nella seconda metà di ottobre, ma il titolo resterà segreto ancora per qualche giorno. Il libro è composto soprattutto da documenti e interviste ed è frutto di viaggi e sopralluoghi.