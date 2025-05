Il nuovo album degli Artonauti: le figurine dell'arte

Caravaggio e Van Gogh, Munch e Kandinskj, Klee e Haring... Influencer? In un certo senso sì. Ma non comunicano a colpi di pixel e non hanno bisogno di accumulare “like”. Il pennello è la loro unica arma. Pennello o scalpello. Chi decide il colore? Chi sceglie le dimensioni della tela? "L’algoritmo, ovvio", dirà qualcuno. "Che problema c’è: – rincarerà un altro – con l’intelligenza artificiale si possono riempire centinaia di gallerie d’arte...". No, tutto sbagliato: anche se sei piccolo non significa che non vedi, che non ti accorgi. Se sei piccolo sei più curioso di un critico navigato. Più attento, talvolta, di tutti quei “grandi” che si spintonano davanti alle biglietterie dei musei. Anche se piccolo tieni a far bella figura. Figura e... figurina. Ci risiamo: per la sesta volta gli Artonauti vanno in missione. Per la sesta volta Ale, Morgana, 00 Setter e il gatto Wizart in orbita nell’universo dei colori, delle forme, delle emozioni, delle idee di cui è piena la storia dell’arte.