Pizzardi Editore presenta l'album "Amici Cucciolotti" 2025

Nel 2020, ha preso il via la grande iniziativa solidale “Bambini felici” per portare il conforto del gioco ai bambini delle famiglie in difficoltà che, in quel periodo di emergenza, durante la pandemia, hanno trascorso intere giornate in casa vivendo il disagio di non avere a disposizione giochi o passatempi adeguati. Grazie alla collaborazione con i Volontari della Protezione Animali, la Protezione Civile, la Croce Rossa, la Caritas, i Comuni, le Diocesi e altre realtà territoriali, Amici Cucciolotti ha donato milioni di bustine di figurine e decine di migliaia di album in tantissime città di tutta Italia.