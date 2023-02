"Non cielo dicono! Manuale complottista di medicina molto alternativa" firmato da Stefano Pisani di Lercio.it

Il libro è un presidio medico chirurgico, può avere effetti indesiderati anche gravi.

Leggere attentamente il foglio illustrativo o qualcos’altro. Non somministrare al di sotto dei centovent’anni. Agitare bene prima di leggere. Arriva da Stefano Pisani, uno degli autori di Lercio.it, qui per la prima volta come voce "solista", l'esilarante volume "Non cielo dicono! Manuale complottista di medicina MOLTO alternativa", pubblicato da Sperling & Kupfer. Giocando con strafalcioni e distorsioni cognitive, Stefano Pisani, da vero complottista, deduce interpretazioni logiche e spiegazioni pseudoscientifiche partendo da patologie e farmaci del tutto inventati. Ne nasce un divertentissimo manuale di medicina complottista molto alternativa perché, come scrive nella sua introduzione, "la scienza medica non è perfetta".