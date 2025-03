Nicola Barone, una storia di successo: da un paesino della Calabria ai vertici di Tim San Marino

"I giovani di oggi hanno sicuramente più possibilità di noi, ma non hanno la cultura del sacrificio. I sacrifici che ho dovuto fare io sono stati molti e sono stati da sprone. Io, per esempio, mi spostavo da Crotone a Torino in treno. Da Sibari a Taranto non era nemmeno elettrificato, viaggiava a gasolio, aveva i sedili in legno, niente aria condizionata… Ma proprio questi sacrifici mi hanno dato lo slancio necessario. Oggi i giovani sono sicuramente più agevolati per molti aspetti, ma forse non hanno stimoli dai sacrifici che vanno fatti per crescere".