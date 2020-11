"Nessuna causa è persa", in libreria l'opera prima dell'avvocato attivista Lgbt Cathy La Torre

Ufficio stampa

I diritti civili e sociali sono costantemente sotto attacco, mentre le leggi che cercano di includere e integrare vengono messe in discussione, procrastinate. Intanto, quasi ogni giorno le cronache raccontano di violenze e aggressioni nei confronti di chi incarna una diversità. Ma dietro ogni ingiustizia si celano sempre un volto e una storia. Cathy La Torre, avvocato e attivista Lgbt, dà voce a queste storie in "Nessuna causa è persa. Dietro ogni diritto c'è una battaglia" (Mondadori). Così le vicende di Michele, nato Michela; di Luca, omosessuale e cattolico, padre meraviglioso di una splendida bambina con la sindrome di Down; di Ada e della sua battaglia per diventare magistrato benché non vedente; di Alice, vittima di uno stupro virtuale a causa di alcune sue immagini finite su Telegram escono dal silenzio e dall'indifferenza.