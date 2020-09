Nel camaleontico mondo dei Genesis, canzone per canzone

In attesa del nuovo tour della reunion, rinviato al momento a causa del Covid. chi volesse ripassare la storia dei Genesis lo può fare con la nuova opera di Mario Giammetti , che del gruppo inglese è uno dei maggiori esperti in assoluto. " Genesis - Tutti gli album, tutte le canzoni ", come recita il titolo analizza l'avventura della band attraverso un'accuratissima analisi dell'intera produzione del gruppo.

Un lavoro che riesce a essere tecnicamente ineccepibile senza appesantire il gusto della lettura. Da "From Genesis To Revelation" del 1969 all'ultimo lavoro di studio "Calling All Stations", datato ormai 1997, tutti gli album vengono affrontati in maniera puntigliosa, con aneddoti, spiegazioni e una ricostruzione del contesto storico che permette di passare facilmente dal particolare del brano al generale della vita di gruppo, ricostruendo così per parti la storia della band.

A integrare ci sono capitoli dedicati a tour ed eventi live di particolare rilevanza, come la reunion con Peter Gabriel avvenuta in un solo caso, nel 1982, per aiutare l'ex compagno in difficoltà dopo il crack finanziario figlio dell'organizzazione del Womad Festival del 1982. Un concerto intitolato "Six of the Best" dove la formazione originale della band si riunì per uno show di due ore sotto una pioggia torrenziale. Né filmato né registrato in maniera professionale, rimane un momento topico nella storia del gruppo.

Ma il libro di Giammetti è prezioso anche per l'imponente apparato iconografico, che riporta foto promozionali e classici scatti posati ma anche immagini di performance rare e materiale da collezione. Di fronte a una storia che, pur non essendo ancora chiusa, è entrata da anni in una fase di riproposizione del proprio passato, un'opera come questa può essere considerata un compendio esaustivo. E lo è sia per chi voglia recuperare la vicenda di una band che ha esercitato una fortissima influenza artistica per quasi 40 anni, sia per chi quella storia già la conosce ma voglia gustarsi il piacere di ripercorrerla raccontata con precisione e competenza da chi la studia, e in qualche modo la vive, da anni.

