Musei, il 26 e 27 settembre è il weekend delle Giornate Europee del Patrimonio 2020

È di nuovo il momento delle Giornate Europee del Patrimonio, che ogni anno aprono ai cittadini i luoghi della cultura per un weekend. Quest'anno il filo rosso dell'iniziativa è l'educazione e l'importanza della trasmissione del patrimonio culturale. Per l'occasione, sabato sera i musei statali apriranno eccezionalmente al costo simbolico di 1 euro . Il calendario degli eventi è pubblicato e aggiornato costantemente sul sito del ministero dei Beni e le Attività culturali.

L'importanza della cultura - La formazione come strumento di diffusione della conoscenza e come collante tra le generazioni: è questo lo spunto di riflessione offerto quest'anno dalle Giornate Europee del Patrimonio, appuntamento annuale che cerca di avvicinare i cittadini europei al mondo della cultura. Il tutto non perdendo di vista le sfide e le opportunità offerte dalla tecnologia e dalla modernità. Lo slogan scelto dal ministero dei Beni e le Attività culturali per il 2020 è "Imparare per la vita" - che sarà anche l'hastag ufficiale - sulla scia del tema scelto dal Consiglio d'Europa.

Visite e aperture d'eccezione - I luoghi statali della cultura saranno aperti a tutti anche il weekend, da Nord a Sud, con percorsi e visite ad hoc in tutta Italia. Sabato sera si potranno visitare i musei statali al prezzo simbolico di 1 euro. Per sapere cosa organizzano le istituzioni che partecipano all'iniziativa basta consultare il sito del ministero, diviso in due sezioni: le iniziative del fine settimana e quelle specificamente previste per sabato sera. In tutti gli appuntamenti in presenza verrà garantita la sicurezza dei visitatori, in linea con le norme per contrastare la diffusione del Coronavirus.