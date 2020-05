Musei chiusi per il coronavirus? Alla scoperta delle opere d'arte si va con le figurine degli Artonauti, restando a casa

Il coronavirus ha chiuso i musei: le figurine degli Artonauti ci fanno ammirare le opere più belle Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Se i musei sono ancora chiusi per l'emergenza sanitaria da coronavirus, le opere arrivano direttamente a casa, per essere ammirate da grandi e piccoli, in formato sticker. Con gli Artonauti, infatti, il primo album di figurine dell’arte, è comunque possibile fare visite culturali, senza sosta, tra i capolavori chiusi nelle sale per il lockdown. E Picasso diventa un gioco da ragazzi e... genitori.