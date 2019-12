Con gli Artonauti si va alla scoperta della storia dell'arte: un'avventura a sticker nelle avanguardie del '900

Ogni figurina svela un particolare di un’opera, componendo capolavori di Matisse, Picasso, Munch, Klee, Kandinsky, Marc, Klimt, Miró, Chagall, Modigliani, Goncharova, Boccioni e Mondrian, solo per citare alcuni artisti ricordati nell’album.

Scambiandosi le figurine, con il classico "ce l’ho, ce l’ho, mi manca", i più piccoli memorizzano e riconoscono le opere e gli artisti che le hanno prodotte e l’arte diventa, così, un gioco da ragazzi.

In questa seconda avventura Ale, Morgana e il cane Argo saranno accompagnati da nonna Artemisia e si uniranno a dei personaggi davvero speciali, i Monuments Men: eroi che hanno rischiato la vita per proteggere i più grandi tesori dell’arte e della civiltà dalla distruzione della Seconda guerra mondiale. I quattro viaggeranno nel tempo e si ritroveranno negli Stati Uniti del 1943, incaricati dal presidente Roosevelt di salvare le opere d’arte in pericolo a causa del conflitto e partiranno alla ricerca della Madonna di Bruges, capolavoro di Michelangelo trafugato dai nazisti. Attraverseranno l’Europa aprendo delle finestre di approfondimento sugli artisti delle avanguardie storiche, spesso vittime di censura da parte del regime nazista per aver prodotto “arte degenerata”.

L’album, dedicato agli studenti dai 7 ai 14 anni, è più ricco e interattivo: si compone di 116 pagine, quasi il doppio rispetto al precedente, 15 tavole di illustrazione, ben 112 opere d’arte da ricostruire grazie alle 324 figurine e 24 indovinelli. I fortunati potranno trovare nei pacchetti di figurine un Golden Ticket, per vincere un'esperienza culturale tra le 21 in palio.