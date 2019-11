"House of X", il primo volume della rivoluzione degli X-Men

La rivoluzione dei mutanti sta per iniziare. "House of X", miniserie edita da Panini Comics e composta da sei numeri, è in edicola, fumetteria e online. Il nuovo capitolo, dedicato ai personaggi nati dal genio di Stan Lee e Jack Kirby, a cura di Pepe Larraz e Jonathan Hickman, vede stravolti gli elementi cardine del la mitologia degli X-Men. "Se leggi House of X e finisci per pensare che i mutanti sono gli antagonisti, fantastico. Se lo leggi e credi che loro siano i buoni, super. Mi va bene in ogni modo", è la premessa dello scrittore e fumettista statunitense Hickman che firma il progetto.